Toyota Camry wraca do salonów. Z natychmiastowym odbiorem

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje od 184 800 zł, a suma korzyści przy zakupie wynosi 22 tysiące złotych. Samochód można też sfinansować w ramach programu KINTO ONE, płacąc niskie miesięczne raty. W przeznaczonym dla przedsiębiorców Leasingu KINTO ONE auto w tej wersji kosztuje od 1634 zł netto miesięcznie. W ofercie dla klientów indywidualnych miesięczna rata to 2010 zł brutto. W obu przypadkach umowa zawierana jest na trzy lata, limit przebiegu wynosi 60 tys. km, a opłata wstępna to 10% ceny pojazdu.