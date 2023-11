TomTom Road Analytics. Zarządzanie ruchem będzie jeszcze łatwiejsze

Marka TomTom ogłosiła właśnie, że Tom Tom Junction Analytics - pierwszy pakiet produktów tej marki do analizy ruchu - dostępny jest już w Microsoft Azure Marketplace dla wszystkich klientów Microsoft Azure. Road Analytics zapewnia wgląd w transport oraz ruch drogowy, co pozwala podejmować decyzje, które pomogą zmniejszyć korki i emisję spalin, a przede wszystkim usprawnić mobilność. Jest to pierwszy z linii czterech produktów do analizy dróg, które zostaną udostępnione na platformie.

TomTom