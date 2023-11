Nowe dane z dróg. To przyczyna 25% ofiar na drogach

Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Jak zapobiegać? Jako najbardziej skuteczną uznaje się kombinację kilku elementów, na przykład egzekwowanie przepisów (nieuchronność kary) w połączeniu z kampaniami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczne wraz z technologią, która ostrzega/interweniuje, gdy dochodzi do krytycznych zachowań. Bardzo ważna dla kierowców podróżujących w ramach pracy jest kultura bezpieczeństwa w firmie.