Salony samochodowe. U dealerów spadki ruchu i liczby wizyt. Co jest tego przyczyną?

Badanie, cyklicznie realizowane przez firmę technologiczną Proxi.cloud dla Związku Dealerów Samochodów (ZDS), wykazało, że od 1 lipca do 30 września br. ruch w salonach samochodowych był o 10,2% mniejszy niż w analogicznym okresie ub.r. Jak podkreślają autorzy raportu, spadek w relacji rocznej nie jest aż tak wyraźny, jak w II kw. tego roku. Wówczas wyniósł 20,8%.

– To kolejny kwartał, w trakcie którego notujemy spadek ruchu w salonach, przy stabilnym poziomie sprzedaży nowych aut. Nadal mamy do czynienia z comiesięcznym, dziesięcioprocentowym wzrostem liczby rejestracji nowych pojazdów osobowych. Można zatem odnieść wrażenie, że proces zakupowy na rynku motoryzacyjnym w coraz większym stopniu odbywa się poza salonem, a wizyta w placówce następuje na późniejszym etapie. Być może odpowiedzi należy szukać w rosnącej dostępności i zaufaniu do platform i kreatorów internetowych. Niemniej tak sformułowana hipoteza musi być zweryfikowana w dodatkowych badaniach – komentuje dr Nikodem Sarna, jeden ze współautorów raportu z firmy technologicznej Proxi.cloud.