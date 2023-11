To może być trudny weekend na drogach. IMGW ostrzega przed opadami śniegu

"Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" - podało IMGW.

Synoptycy wydali w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują one w województwie mazowieckim, lubelskim, części woj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, śląskiego i podkarpackiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy oszacowali na 75 procent.

Z kolei dla powiatu tatrzańskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia i prognozuje się tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 25 cm.

W piątek temperatura maksymalna wyniesie na północnym wschodzie i wschodzie kraju od -1 do 0 stopni. W centrum do 3 stopni, a na zachodzie do 6 stopni.