GDDKiA ostrzega kierowców. Gdzie trudne warunki na drogach?

GDDKiA przekazała, że w dzień w północno-wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Gdańskim będzie zachmurzenie całkowite i opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na obszarach podgórskich i miejscami na pojezierzach pomorskich oraz w centrum deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Przejściowo w północno-wschodniej połowie kraju możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Elektryczny Fiat 500 to jedno z moich ulubionych aut miejskich i elektrycznych w ogóle. Tylko Honda e mogłaby się z nim równać…, gdyby była dostępna na rynku. Elektryczna 500-tka to małe, zwinne,…

Temperatura maksymalna na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej od -7 st. C do -2 st. C, na pozostałym obszarze od 1 st. C miejscami na Mazowszu, około 3 st. C na Kujawach i Podhalu do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej i m.in. w Małopolsce do 9 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południu i zachodzie w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h; wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. (PAP)