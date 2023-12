Zima w Polsce. Jaka sytuacja na drogach 11 grudnia 2023?

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie we wschodniej połowie kraju opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -5 st. C w rejonach podgórskich Karpat i -4 st. C na wschodzie do 1 st. C w centrum i 4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny, na Pogórzu Karpackim nad ranem w porywach do 70 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 60 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. (PAP)