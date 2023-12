Ostrzeżenie dla kierowców. GDDKiA wydała komunikat

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Dyrekcja przywołuje prognozy pogody, z których wynika, że w piątek będzie zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie, w centrum i nad morzem także deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.