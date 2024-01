Pogoda. Dziś w nocy załamanie pogody i trudne warunki na drogach

CUPRA to niezależna marka samochodów sportowych, która wywodzi się z Seata i kultywuje hiszpański styl w sportowym wydaniu. Od 2018 roku produkuje własne modele, które bazują na Seatach, ale są…

Jak wynika z prognoz, na północy, wschodzie i częściowo w centrum w godzinach popołudniowych i wieczornych może spaść do 5-10 cm mokrego śniegu, a w województwie pomorskim i okolicach, zwłaszcza na Kaszubach, nawet ok. 20 cm, co może powodować utrudnienia na drogach.