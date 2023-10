Tak wygląda nowy model Toyoty. Powstanie tylko 200 egzemplarzy

Zaprezentowana w 2022 roku Toyota GR86 kontynuuje tradycje swojego legendarnego poprzednika. Samochód ma nadwozie coupe, napęd na tylną oś oraz wolnossący silnik typu bokser o pojemności 2,4 l, który wytwarza 234 KM mocy oraz 250 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy w wersji z manualną skrzynią biegów i osiąga maksymalną prędkość 226 km/h.

Toyota AE86 była produkowana w latach 1983-1987. Ten kompaktowy samochód oparty na piątej generacji Corolli napędzał silnik o pojemności 1.6 litra o mocy 130 KM. Niska masa własna i napęd na tylną oś sprawiły, że Toyota AE86 stała się obiektem kultu u miłośników driftu i przez lata była bazą do budowy wyczynowych samochodów sportowych.

Dzięki niskiej masie własnej (od 1264 kg), niemal idealnemu wyważeniu (stosunek mas wynosi 53:47) oraz nisko położonemu środkowi ciężkości auto doskonale się prowadzi i daje kierowcy mnóstwo przyjemności w trakcie jazdy. To jeden z ostatnich samochodów sportowych o tak klasycznej charakterystyce. Zainteresowanie autem było ogromne, a wszystkie przewidziane na polski rynek egzemplarze zamówiono w zaledwie 35 sekund.

Z okazji 40-lecia wprowadzenia na rynek Toyoty AE86 w Japonii zaprezentowano specjalną wersję Toyoty GR86 40th Anniversary Limited, która swoim wyglądem nawiązuje do legendarnego poprzednika. Auto można zamówić wyłącznie w kolorze czerwonym lub białym ze specjalnymi naklejkami bocznymi, co jest bezpośrednim nawiązaniem do barw oryginalnej AE86.

Specjalne oznaczenia wyszyte na zagłówkach nawiązują do przeszłości podkreślając 40. rocznicę produkcji poprzednika. Wersja limitowana cechuje się również czarnymi klamkami, spojlerem w tej samej barwie i 18-calowymi felgami w metalicznym szarym kolorze. Wentylowane hamulce tarczowe Brembo z czerwonymi zaciskami skracają drogę hamowania, a amortyzatory SACHS (ZF) poprawiają prowadzenie.