FSO Polonez. Pierwszy "Poldek" został wyprodukowany 46 lat temu

FSO Polonez. Legenda motoryzacji wiecznie żywa

FSO Polonez. Jak to się zaczęło?

Podstawowa wersja 5-drzwiowa z fiatowskimi silnikami 1300 i 1500 cm3 produkowana seryjnie na Żeraniu od 3 maja 1978 roku miała być zaczynem całej rodziny samochodów. Przewidywano, że będą w niej coupe, pikap, furgon, a nawet mikrobus. Do tego cztery typy silników benzynowych o pojemności od 1400 do 2000 cm3 i wysokoprężny 2000.

Liczono, że rocznie będzie powstawać około 150 tys. samochodów, w tym znaczna część na eksport. Stąd solidna, jak niektórzy wtedy oceniali, zbyt ciężka konstrukcja. Zamierzano wysyłać Poloneza do Stanów Zjednoczonych i postarano się, aby możliwe było dostosowanie go do tamtejszych surowych norm bezpieczeństwa.

Ciekawostką był prototypowy, terenowy pikap Analog w odmianach z napędem 4x2 i 4x4, przygotowany w 1994 roku we współpracy ze specjalistami z wojska.

Ostatnią poważną modernizacją Poloneza były Caro Plus, Atu Plus i Truck Plus w 1997 roku, rok po przejęciu zakładu przez Daewoo.

Jaka był ostatnia wyprodukowana wersja? To Daewoo-FSO Polonez Atu Plus. W kwietniu 2002 roku produkcję definitywnie zawieszono, gdyż pozbyto się wszystkich tłoczników niezbędnych do produkcji tego auta (płyty podłogowej, czy boków nadwozia). Co ciekawe produkcja nigdy oficjalnie nie została zakończona.