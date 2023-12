Strefa Czystego Transportu. Jak nowe przepisy wpłyną na ceny aut?

Według badań przeprowadzonych na pojazdach europejskich klas emisji od Euro 3 do Euro 5 (najwyższą klasą jest Euro 6) te z silnikami diesla emitują 5-10 razy więcej tlenku i dwutlenku azotu w przedziale prędkości od 20 do 90 km/h. To wzmaga problem zanieczyszczenia szczególnie na ruchliwych wjazdach do miast i ulicach otoczonych wysokimi budynkami. Strefa czystego transportu według ustawy o elektromobilności, może powstać w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.