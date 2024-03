Seat Marbella. Pamiętasz co to za samochód?

Nadwozie o długości 3,48 metra skrywało 4 miejscowe wnętrze, w którym wygospodarowano przestrzeń na 272 litry bagażu. Dzięki sporemu prześwitowi i wytrzymałemu zawieszeniu Marbella świetnie sprawdzała się na drogach z nawierzchnią o gorszej jakości. Lekka konstrukcja pojazdu sprawiała, że mógł on być z powodzeniem napędzany silnikiem o pojemności zaledwie 903 cm3. To ostatni model SEAT-a produkowany w Zona Franca

Historia należącej do marki SEAT fabryki Zona Franca sięga 1953 r. To tam zaczęła się historia marki i powstawały pierwsze jej modele - m.in. legendarne SEAT 1400 i SEAT 600. Po zakończeniu produkcji Marbelli, SEAT wciąż wykorzystuje to miejsce do przygotowywania elementów karoserii do wielu modeli marki oraz pozostałych marek Grupy Volkswagena.