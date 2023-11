SEAT. Co oznacza nazwa marki?

Historia marki SEAT – a tym samym nazwy tego hiszpańskiego producenta – zaczyna się w 1940 roku. To właśnie w tym okresie bank Urquijo wraz z grupą największych państwowych przedstawicieli przemysłu, wśród których znalazła się m.in. Hispano-Suiza, powołał do życia spółkę SIAT, czyli Sociedad Ibérica de Automóviles de Turismo (Iberyjskie Towarzystwo Samochodów Turystycznych). Już dwa lata później pojawił się plan budowy samochodu, który byłby w stanie zrewolucjonizować motoryzację na lokalnym rynku.

Plany te zostały wstrzymane z powodu wojny, a kiedy wrócono do nich w 1950 roku, hiszpańskiemu producentowi nadano nieco zmienioną nazwę. Od tej pory spółka nosiła miano Sociedad Española de Automóviles de Turismo. To właśnie akronim tej nazwy, czyli SEAT, znamy do dziś.