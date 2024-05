Rynek ubezpieczeń OC i AC w I kwartale 2024. Rośnie liczba szkód i wypłaty z ubezpieczeń!

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 4,9 mld zł z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. To o ponad 900 mln zł więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (OI UFG).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 4,9 mld zł z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. To o ponad 900 mln zł więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (OI UFG).

Liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła na koniec marca 2024 roku 28,83 mln, zaś liczba aktywnych umów dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) – 7,43 mln (stosunek AC/OC wyniósł 25,8% wobec 25,4% przed rokiem). W I kwartale 2024 roku właściciele pojazdów i poszkodowani zgłosili ubezpieczycielom 249 tys. szkód z ubezpieczenia OC oraz ok. 206 tys. szkód z AC. To daje łącznie niemal 455 tys. szkód w porównaniu do 417,6 tys. szkód zgłoszonych w I kwartale 2023 roku. W ostatnich latach w okresach porównywalnych rok do roku liczba szkód spadała, tym razem obserwujemy wzrost o blisko 9%.

Jeszcze większy wzrost (o 22,5%) odnotowany został w kwocie wypłaconych odszkodowań. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ubezpieczycieli do UFG, od stycznia do marca 2024 roku wypłacili oni ponad 4,9 mln zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, w tym ponad 2,8 mld zł z OC i ponad 2,1 mld zł z AC. Rok wcześniej była to łącznie kwota nieco ponad 4 mld zł, w tym ok. 2,3 mld zł z OC i ok. 1,7 mld zł z AC.

Nie ma natomiast zmian co do dni tygodnia, w których najczęściej dochodzi do szkód. Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC dochodziło w I kwartale 2024 roku w piątki, z kolei z AC – w poniedziałki. Najspokojniejsze były zaś weekendy, w szczególności niedziele.

Ośrodek Informacji UFG gromadzi dane na temat zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a także zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością ubezpieczycieli i wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciele korzystają z tych danych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego posiadaczy pojazdów. W 2023 roku przesłali do UFG ok. 1,6 mld zapytań o historię ubezpieczeniową swoich klientów, zaś Fundusz udzielał odpowiedzi w trybie zdalnego dostępu. Zdarzało się, że obsługiwano w ten sposób nawet 11 mln zapytań w ciągu jednego dnia. W każdej chwili można bezpłatne sprawdzić ważność polisy OC ppm. na stronie UFG.pl (wystarczy numer rejestracyjny).

Wideo Policja radzi jak zaplanować podróż