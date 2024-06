Darmowy przegląd auta przed wakacjami. Akcja policji i Polskiej Izby Ubezpieczeń

- Przed dalekimi podróżami warto przygotować i sprawdzić auto. Część rzeczy można sprawdzić samodzielnie, ale lepiej skorzystać z najbliższego serwisu bądź stacji diagnostycznej lub takiej akcji jak nasza. Musimy mieć pewność, że jedziemy autem, w którym sprawnie działa układ hamulcowy, kierowniczy czy zawieszenia. Często to zły stan techniczny pojazdu przyczynia się do spowodowania wypadku na drodze. Nie można więc bagatelizować niskiego poziomu oleju, słabego ciśnienia w oponach czy nawet przepalonej żarówki lub brudnych szyb. Przypominamy też, że każdy kierowca musi dopilnować okresowych przeglądów technicznych. Dzięki naszej akcji kierowcy mogą wstępnie zdiagnozować usterki w aucie i przed obowiązkowym badaniem technicznym je poprawić, by bezpiecznie ruszać w daleką drogę – mówi podkomisarz Robert Bojarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.