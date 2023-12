Router mobilny ZTE MF985T. Co potrafi to małe urządzenie?

ZTE MF985T. W szczegółach

Router ZTE MF985T ma możliwość pobierania danych z sieci 4G z maksymalną prędkością do 600 Mb/s. A dwuzakresowe Wi-Fi 2x2 ma zapewnić połączenia zarówno w paśmie 2.4 GHz (300 Mbps), oraz 5 GHz (866 Mbps). Router może być zasilany wewnętrzną baterią o pojemności 3000 mAh, która według producenta ma zapewnić nieprzerwaną pracę nawet do 10 godzin. Oczywiście urządzenie może być też stale zasilane poprzez gniazdo USB-C.

ZTE MF985T. Dla każdego

Dla użytkowników ważną cechą jest możliwość obsługi jednocześnie aż do 32 użytkowników. To pozwala zastosować go nie tylko w warunkach mobilnych, ale też np. w małych firmach, gdzie zależy nam na dostępie do internetu przez większą grupę osób. To pozwala dość swobodnie korzystać z niego praktycznie w każdych warunkach.