Sprzedaż auta. Sprzedaż poprzez pełnomocnika

Sprzedaż samochodu jest stosunkowo prostą i dość popularną czynnością. By przeprowadzić ją zgodnie z prawem musimy sporządzić umowę kupna-sprzedaży (może to zrobić każda ze stron). Możemy też – i to najczęściej wybierają osoby sprzedające i kupujące auto – pobrać dostępne w internecie wzory takiej umowy i tylko osobiście wypełnić odpowiednie rubryki.