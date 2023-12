Samochód elektryczny. Kiedy w Polsce przyspieszy rozwój stacji ładowania?

„Polish EV Outlook 2023” na ponad 320 stronach przedstawia aktualny stan oraz prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu. Kluczowym elementem opracowania jest kompleksowa analiza sektora ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. W raporcie zaprezentowano informacje m.in. na temat dotychczasowego rozwoju sieci, najpopularniejszych lokalizacji i producentów stacji należących do wiodących operatorów, mocy i dostępności ładowarek, rozmieszczenia infrastruktury w miastach i województwach, udziale rynkowym najważniejszych interesariuszy, czy też realizacji przez poszczególne gminy obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

– Jak wynika z najnowszej edycji „Polish EV Outlook” w ramach sieci 13 wiodących operatorów funkcjonuje 70% wszystkich, ogólnodostępnych ładowarek w Polsce. Numerem jeden – z udziałem 19% - pod koniec I połowy 2023 r. była firma GreenWay Polska. Kolejne miejsca zajęły Orlen Charge, Tauron, Noxo oraz EV+. W Polsce powstaje coraz więcej hubów ładowania. Udział lokalizacji, w których funkcjonują co najmniej dwie, ogólnodostępne stacje ładowania wynosi ponad 29%. Co najmniej trzy ładowarki funkcjonują w ok. co dziesiątej lokalizacji – mówi Albert Kania z PSPA.