Poznań Motor Show 2024. Beijing 3, Beijing 5 oraz Beijing 7 - premiera chińskich modeli marki BAIC

BAIC Group niedawno zadebiutował na polskim rynku. Beijing Automotive Group Co., Ltd. to jeden z czołowych chińskich koncernów samochodowych. Firma wywodzi się z fabryki samochodów w Pekinie założonej w 1958 roku, Obecnie Grupa BAIC zajmuje 193. miejsce wśród 500 największych przedsiębiorstw na świecie.