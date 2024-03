Poznań Motor Show 2024. Premiery, bilety, godziny otwarcia, parking Mariusz Michalak

Poznań Motor Show odbędzie się od 4 do 7 kwietnia w pawilonach 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 12 oraz na Placu Marka, gdzie odbędą się pokazy stuntu oraz driftu. Archiwum PPG

Poznań Motor Show to najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się od 4 do 7 kwietnia. Co przygotowano dla odwiedzających?