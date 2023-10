Pomylił ustawienia w automatycznej skrzyni biegów. Zniszczył kilka pojazdów OPRAC.: Mariusz Michalak

Mężczyzna stracił prawo jazdy, a funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do starosty o skierowanie kierującego na badania w celu oceny stanu psycho-fizycznego. Policja.pl

Do nietypowego zdarzenia doszło w Magdalence pod Warszawą. 87-letni kierowca Mitsubishi najprawdopodobniej pomylił ustawienia automatycznej skrzyni biegów i uszkodził 4 zaparkowane wzdłuż ulicy samochody oraz słupek reklamowy. Mogło dojść do tragedii, gdyby nie to, że samochód "zawisł" na metalowym elemencie ogrodzenia.