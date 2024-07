Pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Lexus zdradza szczegóły Mariusz Michalak

Lexus ROV to prototyp samochodu rekreacyjnego, w którym zastosowano wiele innowacyjnych technologii. Auto napędza wodorowy spalinowy silnik o pojemności 1,0 l, który pozwala łączyć bezemisyjną jazdę z ekstremalnymi możliwościami terenowymi dzięki zawieszeniu o dużym skoku, klatce bezpieczeństwa i grubym oponom, które umożliwiają jazdę w błotnistym terenie Lexus Zobacz galerię (6 zdjęć)

Lexus od lat pracuje nad rozwiązaniami, które m.in. redukują emisje dwutlenku węgla, i sukcesywnie wprowadza je do swoich modeli. Co zdecydowała się wprowadzić tym razem do swojego modelu?