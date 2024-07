Mandat na przejeździe kolejowym. Za co może zostać ukarany kierowca?

Dla części kierowców widok opuszczanych rogatek to sygnał, aby mocniej przycisnąć pedał gazu i zdążyć przejechać przez przejazd, zanim opadną. Jest to zachowanie skrajnie niebezpieczne, którym kierowcy często ryzykują zdrowie i życie wielu osób. Pamiętajmy, że pociąg nie ma możliwości natychmiastowego zatrzymania, a jego droga hamowania może być wydłużona nawet do dwóch kilometrów.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przejazdem kolejowym strzeżonym, czy nie, przepisy nakładają na kierowców obowiązek upewnienia się przed wjechaniem na tory, że nie zbliża się pojazd szynowy. Wymagają także zachowania odpowiednich środków ostrożności w przypadku zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej na przykład pogorszeniem warunków atmosferycznych. Koniecznie dostosujmy prędkość, tak aby móc zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg. Dzięki temu nawet w sytuacji, gdy z powodu błędu dróżnika lub uszkodzenia zapór przejazd nie zostanie zamknięty, będziemy bezpieczni. Pamiętajmy, że na przejeździe kolejowo-drogowym pociąg ma pierwszeństwo.