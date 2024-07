Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Pierwsze pouczenia dla kierowców

"Poniedziałkowe działania to był wspólny patrol Zarządu Dróg Miejskich i straży miejskiej. W okolicach ul. Tatarskiej rozstawiono specjalną kamerę i funkcjonariusze kontrolowali pojazdy. System od razu widział, które samochody są dopuszczone do ruchu. One wyświetlały się na zielono, a samochody, które nie powinny wjeżdżać do SCT wyświetlały się na czerwono" – powiedział Jabraszko.