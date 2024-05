Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Nowe zasady wjazdu do stolicy od 1 lipca 2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Które samochody do niej mogą wjechać, a które nie?

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. To stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek. W Warszawie SCT zacznie obowiązywać od 1 lipca2024 roku.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jakie ulice będzie obejmować?

Aby wjechać do warszawskiej SCT na pierwszym etapie od 1 lipca 2024 roku, kierowca będzie musiał prowadzić samochód benzynowy spełniający co najmniej normę Euro 2 (z rocznika 1997 lub nowszy) lub samochód z silnikiem Diesla spełniający co najmniej normę Euro 4 (z rocznika 2005 lub nowszy).