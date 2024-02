Oto najdłużej produkowany cywilny Jeep. Wiesz co to za model?

Model ten odniósł sukces jako samochód wojskowy. Podczas II wojny światowej wyprodukowano łącznie 650 000 Jeepów, które towarzyszyły wojskom alianckim na wszystkich frontach. Zaprojektowany do transportu żołnierzy, dzięki swojej wszechstronności, stał się on również pojazdem dowodzenia, ambulansem, wsparciem dla wyrzutni rakiet, pługiem śnieżnym, a nawet holownikiem artyleryjskim o wyjątkowych osiągach.

Przed Sylwestrem 1945 roku na amerykańskie drogi wyjechał Jeep CJ-2A, którego zadaniem było przeniesienie na grunt cywilny takich cech sprawdzonych w armii, jak praktyczność, terenowy charakter i wytrzymałość. Nowy model stanowił kolejną demonstrację wszechstronności i zdolności adaptacyjnych dzięki nowym funkcjom, takim jak tylna przestrzeń ładunkowa, przyczepa i dach z tkaniny, przy jednoczesnym zachowaniu spartańskiego ducha. Z wojskowego koloru khaki przeszedł do żywych kombinacji kolorystycznych, takich jak jasnozielony, żółty i czerwony.

W standardzie dostępny był tylko z fotelem kierowcy i lusterkiem bocznym. Elementy takie jak fotel pasażera, wyciągarka, wycieraczka przedniej szyby i tylne światła były dostępne jako opcje.

Te estetyczne zmiany nie przyszłyby same. Wywodzący się z wojska Jeep musiał teraz również spełniać inne, nie mniej rygorystyczne standardy: te amerykańskiej administracji drogowej. Aby móc poruszać się po ulicach i autostradach Stanów Zjednoczonych, Jeepy musiały być wyposażone w większe reflektory. Wymagało to przeprojektowania przodu, który stracił dwie kratki w porównaniu z wersjami wojskowymi, pozostawiając kultową siódemkę, która charakteryzuje Jeepa do dziś.

W latach 1945-1986 sprzedano łącznie 1,5 miliona różnych generacji „cywilnego Jeepa”. W następnym roku na rynku poja