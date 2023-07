Opel. Combo, Vivaro i Movano. Auta dostawcze na każde potrzeby. Teraz w tanim leasingu

Tworzą ją trzy podstawowe modele: nagrodzone tytułami Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku 2019 („International Van of the Year”) Combo w 2019 roku i Vivaro-e w 2021 roku oraz w klasie dużych vanów nowe Movano.

Średniej wielkości Vivaro to profesjonalista do zadań specjalnych, teraz dostępny w ofercie z promocyjnym leasingiem 101%. Występuje w dwóch długościach i czterech wersjach nadwozia – Furgon, Furgon Załogowy w wersji 5 lub 6 osobowej, Furgon Załogowy Flex, z unikatowym w branży systemie składanych foteli w drugim rzędzie, i Platforma do zabudowy. Dostępne są również w pełni elektryczne wersje Vivaro-e Kombi, przeznaczone do przewozu osób.

Najmniejszy w gamie Combo to niezwykle wszechstronny partner w codziennych obowiązkach. Szeroki wybór wersji – spalinowego Cargo, przedłużonego Cargo Załogowego, 5-osobowego Kombi i elektrycznego Combo-e Cargo – pozwala dopasować tego minivana do potrzeb małego lub średniego biznesu. Jego kompaktowe wymiary kryją niezwykle przestronne wnętrze z możliwością przewiezienia ładunku aż do 1 000 kg. Przemyślane rozwiązania ułatwiają zapakowanie niewymiarowych przedmiotów bez utraty komfortu kierowcy. O jego bezpieczeństwo dbają liczne systemy, jak choćby asystent pasa ruchu, tempomat adaptacyjny, automatyczne hamowanie w nagłej sytuacji czy opcjonalny układ optymalizacji kontroli trakcji IntelliGrip. Łączność ze światem zapewnia skomunikowane wnętrze wyposażone w system multimedialny Multimedia Navi Pro1 z 8-calowym ekranem dotykowym. Elektryczny Combo-e Cargo łączy niezwykłą praktyczność zastosowania z czystą jazdą, niższymi kosztami eksploatacji i zasięgiem do 279 km.

Vivaro został wyposażony w liczne praktyczne rozwiązania, takie jak przegroda FlexCargo® czy drzwi boczne przesuwne, pomieści trzy europalety, w tym przedmioty aż do 4 m długości o łącznej wadze nawet do 1 400 kg. Wyciszona kabina ze składanym stolikiem i chłodzonym schowkiem sprawdzi się w roli mobilnego biura, a takie systemy jak układ wykrywania zmęczenia kierowcy, tempomat z funkcją redukcji prędkości silnikiem, wyświetlacz projekcyjny czy panoramiczna kamera cofania 180° zwiększają poziom bezpieczeństwa podczas jazdy. W zależności od wersji nadwozia Vivaro może być dostępne z silnikiem diesla lub z napędem w pełni elektrycznym, zapewniającym zasięg aż do 330 km w cyklu WLTP2.

Elektryfikacja wkracza także do aut dostawczych. Opel wyposażył w elektryczne napędy wszystkie swoje auta dostawcze – małe Combo, średnie Vivaro i duże Movano. Każde z tych aut doskonale wpisuje się w potrzeby ich nabywców. Dodatkowo leasing 101% ułatwia zakup, wymianę lub rozbudowę floty pojazdów firmowych. Opel

Z myślą o przedsiębiorcach poszukujących naprawdę dużej ładowności Opel zaprojektował nowe Movano. Ten niezawodny van, produkowany m.in. w bardzo nowoczesnym zakładzie Stellantis w Gliwicach, oferuje legendarną jakość i funkcjonalność marki Opel, uzupełnione świeżym wzornictwem, unowocześnionymi systemami wspomagającymi kierowcę i jeszcze większymi możliwościami ładunkowymi. Trudno o bardziej praktyczne narzędzie do pracy. Właściciele i zarządcy firm transportowych mogą wybierać między kilkoma zróżnicowanymi wersjami nadwozia – spalinową lub elektryczną wersją Furgona, w wariancie z kabiną załogową lub bez, dwoma opcjami Podwozia i Platformy do specjalistycznej zabudowy – a także czterema długościami pojazdu i trzema wysokościami dachu. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) Movano to 3,5 t, a jego przestrzeń ładunkowa zmieści nawet 17 m3 ładunku o wadze do 1 550 kg. Wygodna, praktycznie zaprojektowana kabina z systemami audio i multimedialnymi oraz ogrzewaniem postojowym Webasto zapewni przestrzeń do biurowej części pracy kierowcy. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, rozpoznawanie znaków, hamowanie awaryjne czy ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu to zaledwie kilka z wielu wspierających bezpieczeństwo układów charakteryzujących nowe Movano. Program Akcesoria Opel+ pozwalają dodatkowo spersonalizować pojazd, dostosowując go do indywidualnych potrzeb każdego biznesu.