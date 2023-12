Opel Astra Electric GS. Znamy cenę elektrycznej wersji Astry

Nowa Astra Electric charakteryzuje się wyrazistą i śmiałą stylistyką w tym specjalnymi 18-calowymi obręczami kół z lekkiego stopu oraz topowym wyposażeniem. W standardzie dostępne są liczne systemy wspomagania kierowcy – od systemu ostrzegania przed kolizją z przodu z automatycznym hamowaniem awaryjnym przy niskich prędkościach, po adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go i kamerę Intelli-Vision 360 stopni.

Silnik elektryczny Astry Electric rozwija moc 115 kW/156 KM i aż 270 Nm momentu obrotowego. Obydwie te wartości są dostępne od momentu naciśnięcia pedału przyspieszenia, zapewniając imponującą dynamikę przy ruszaniu oraz elastyczność. Niska masa własna wynosząca zaledwie 1 679 kg przyczynia się do uzyskania lepszej dynamiki jazdy. Ponadto, o ile w wielu samochodach elektrycznych prędkość maksymalna jest ograniczona do 150 lub 160 km/h, nowa Astra Electric osiąga prędkość maksymalną 170 km/h. W zależności od preferowanego stylu jazdy kierowca Astry Electric może wybrać jeden z trzech trybów: Eco, Normal lub Sport.

Energia jest przechowywana w akumulatorze litowo-jonowym o pojemności 54 kWh, który wyróżnia się efektywną konstrukcją, kompaktowymi rozmiarami i niską wagą oraz zapewnia wzorowy zasięg i krótki czas ładowania. 102 ogniwa akumulatora są umieszczone w 17 modułach i dzięki nim nowa Astra Electric może przejechać nawet 418 kilometrów bez lokalnej emisji spalin zgodnie z WLTP. Ponadto, dzięki dostępnej w standardzie pompie ciepła, nowa Astra Electric zużywa zaledwie 14,8 kWh energii elektrycznej na 100 kilometrów (WLTP). System hamowania regeneracyjnego zapewnia odzyskiwanie energii podczas jazdy. Nawet gdy elektryczna Astra wymaga ładowania, oznacza to jedynie krótki „pit stop” w punkcie ładowania. Na stacji szybkiego ładowania, przy użyciu prądu stałego o mocy 100 kW, Astra Electric może zostać naładowana do 80% pojemności akumulatora w czasie krótszym niż 30 minut. Ponadto w pełni elektryczna Astra jest w standardzie wyposażona w trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, którą można podłączyć do domowej stacji ładowania.