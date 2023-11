Używany Volkswagen Tiguan II (2016 - 2023). Poznaj jego wady i zalety

Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w przypadku modeli Volkswagena w tej klasie, oferta jednostek napędowych jest bardzo bogata. Dodatkowo, każda jednostka była dostępna w kilku wariantach mocy, oferując różne skrzynie biegów oraz rodzaje napędu. W przypadku silników benzynowych wybór jest szeroki, przy czym wiele zależy od roku produkcji danego egzemplarza. Początkowo dostępny był silnik 1.4 TSI o mocy od 125 do 150 KM. W 2018 roku nastąpiła pewna zmiana, wraz z pojawieniem się jednostki 1.5 TSI o mocy 130 i 150 KM. Nie brakuje także słynnego 2.0 TSI o mocy od 190 do aż 320 KM w wersji topowej R. W przypadku jednostek wysokoprężnych wybór jest bardziej ograniczony. W ofercie można znaleźć silnik 1.6 TDI, chociaż był on dostępny przez stosunkowo krótki okres. Kluczową jednostką w tym segmencie jest 2.0 TDI, dostępne w zakresie mocy od 115 do 240 KM. Dla tych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań, dostępna jest także wersja z napędem hybrydowym typu plug-in, oparta na silniku 1.4 TSI. Warto jednak dodać, że jest to opcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno, więc może być trudniejsza do znalezienia na rynku wtórnym.