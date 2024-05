TOP 15. Najtańsze auta spalinowe na polskim rynku

W to po prostu nie chce się wierzyć! Przez wiele lat najpopularniejszym SUVem na naszym rynku była... wdzięczna Dacia Duster. Kiedy wprowadzano ją na rynek europejski najtańsza i najprostsza pod względem wyposażenia jej wersja kosztowała 39 900 złotych. Jeszcze do końca marca 2019 roku, a zatem nieznacznie pięć lat temu, nowa Dacia Duster kosztowała... nadal

„magiczne” 39 900 złotych. By już od kwietnia 2019 zdrożeć do kwoty 41 900 złotych. Przez dziewięć lat zatem udało się utrzymać praktycznie niezmienioną cenę auta. Nie powinien nas zatem dziwić fakt, że Duster był najlepiej sprzedającym się SUVem

w Polsce, choć wybieranym przez klientów nie tylko dzięki swojej cenie, ale również parametrom czysto użytkowym.

Dziś najtańsza Dacia Duster w tak zwanej „podstawie” kosztuje minimum 79 900 złotych. Dwa razy więcej niż kosztowała na początku 2019 roku. Oczywiście proste porównanie cen może trochę mylić, bowiem i wyposażenie nowego Dustera, m.in. ze

względu na regulacje Unii Europejskiej, jest już bogatsze, ale tak czy inaczej jest znacznie drożej.

Dziś praktycznie bez posiadania kwoty ponad 60 tysięcy złotych nie mamy co liczyć na zakup nowego samochodu.

To przerażająca rzeczywistość, ale nie mamy też co liczyć, że auta będa tanieć. Nie będą!