OMODA 5. Czym chce przekonać do siebie polskich nabywców?

Bogate wyposażenie Omody 5 ma być tym, czym samochód chce przekonać do siebie polskich nabywców. Producent chce tym modelem oferować w standardzie więcej niż to, co zazwyczaj oferuje konkurencja. Jednym z takich rozwiązań jest w system sterowania głosowego, który działa w języku polskim, umożliwiając użytkownikom wydawanie poleceń takich jak "otwórz szyberdach" lub "włącz klimatyzację". Nie zabrakło również miejsca do bezprzewodowego ładowania telefonu, licznych porty USB i różnych schowków, w tym pod konsolą i na rękawiczki. W przestronnym środkowym podłokietniku znajduje się również nawiew klimatyzacji.

Omoda 5 jest wyposażona w system bezkluczykowy, indukcyjną ładowarkę oraz podgrzewane fotele z przodu. Zaraz za podgrzewaną kierownicą umieszczony jest 10,25-calowy wyświetlacz sterowany przyciskami na kierownicy, a na środku deski rozdzielczej drugi 10,25-calowy dotykowy system informacyjno-rozrywkowy kompatybilny ze smartfonami Apple i Android.