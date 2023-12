Nowy system w Volkswagenie. Przed czym ostrzeże kierowców?

W nowym ID.7 zastosowano najbardziej zaawansowaną odmianę systemu. Wykorzystuje on dwa skrajne czujniki w tylnym zderzaku do skanowania przestrzeni za samochodem i informuje pasażerów o wszelkich zagrożeniach jeszcze przed złapaniem za klamkę. Jeśli czujniki wykryją zbliżającego się innego użytkownika drogi, automatycznie zadziała pierwszy sygnał ostrzegawczy – zapali się dioda w lusterku zewnętrznym. Jeśli mimo to system wykryje działania któregoś z mechanizmów otwierania drzwi, zostaną one zablokowane na krótki czas, a gdy mimo to drzwi zostaną otwarte, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Ponadto system wspomagania pozostaje aktywny przez trzy minuty po zaparkowaniu i wyłączeniu samochodu, aby umożliwić wszystkim pasażerom bezpieczne opuszczenie auta.