Niż "Niklas". Na drogach bardzo złe warunki do jazdy!

Jak informuje IMiGW, Polska w czwartek i piątek znajdzie się pod wpływem aktywnego niżu znad północnej Europy. Nad naszym krajem najwięcej zamieszania spowoduje wtórny niż z frontami atmosferycznymi, który będzie przemieszczał się nad południowym Bałtykiem. W czwartek napłynie dość ciepłe powietrze polarne morskie, ale w piątek nastąpi już spływ powietrza arktycznego z północy i ochłodzenie.

W czwartek 23 listopada mieszanka opadów – śnieg będzie przechodził w deszcz i w wielu miejscach marzł powodując gołoledź. Na północy kraju opady o umiarkowanym natężeniu, suma opadów za całą dobę na Pomorzu wyniesie do około 30 l/m2, co miejscami może powodować zalania ulic lub piwnic. Dodatkowo, na północy kraju również mogą wystąpić burze z opadami krupy śnieżnej. Silny wiatr zacznie wiać już jutro w godzinach porannych na zachodzie kraju oraz nad morzem i tam będzie osiągał w porywach do 95 km/h. Z biegiem dnia silne porywy nasilą się w całym kraju i osiągną do 85 km/h. Nie parkujmy pod drzewami!. W najwyższych partiach gór wiatr jeszcze silniejszy, do 140 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu.

Na termometrach w ciągu dnia od 3°C na wschodzie do nawet 11°C na zachodzie kraju, jednak wiatr będzie znacznie obniżał temperaturę odczuwalną.