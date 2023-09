Nissan Ariya. Teraz w niższej cenie i ze zmianami w wyposażeniu

Ariya jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Engage, Advance, Evolve oraz Evolve+. Wersję podstawową, Engage, z napędem na przednie koła można nabyć z akumulatorem 63 kWh (zasięg do 404 km) lub 87 kWh (zasięg do 536 km). Obie są teraz oferowane w cenach niższych o 10 tys. zł; po obniżkach odmiana z akumulatorem o mniejszej pojemności kosztuje od 209 900 zł, a z akumulatorem o większej pojemności – od 234 900 złotych.

Jednak to nie wszystkie zmiany, jakich dokonano w cenniku modelu. Objęły one również wyposażenie dodatkowe. Jedną z nowości jest to, że trójfazowa ładowarka pokładowa AC o mocy 22 kW jest teraz dostępna do wersji Engage zarówno z akumulatorem 63 kWh, jak i 87 kWh, w cenie 5 tysięcy złotych, podczas gdy wcześniej można ją było dokupić tylko do tej drugiej i to o 2 tysiące złotych drożej. Wszystkie pozostałe wersje mają tę ładowarkę w wyposażeniu standardowym.