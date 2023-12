Jak hamować awaryjnie na luku? Ekspert wyjaśnia

Łuk jest niebezpiecznym miejscem hamowania awaryjnego, gdyż prowadzący pojazd ma ograniczoną widoczność i często bardzo mało czasu na reakcję. Jeśli jednak jest to konieczne, a samochód posiada system ABS, należy jak najszybciej i bardzo mocno wcisnąć pedał hamulca oraz sprzęgła w przypadku skrzyni manualnej. To system ABS odpowiednio dobierze siłę hamowania oraz na ile będzie to możliwe, pozwoli na zachowanie sterowności pojazdu. Ważne jest również obserwowanie sytuacji za naszym pojazdem. Być może po zatrzymaniu trzeba będzie jak najszybciej wznowić jazdę, bo kierujący za nami ma problem z zatrzymaniem auta – dodaje Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.