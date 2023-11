Można już zamawiać nowego Volkswagena Passata. Ile kosztuje?

Podstawą techniczną dziewiątej generacji Passata jest najnowsze wcielenie platformy MQB – evo. Między innymi dlatego w tym modelu pojawią się dwa nowe hybrydowe źródła napędu typu plug-in (eHybrid) o mocy 204 lub 272 KM. W połączeniu z akumulatorem o pojemności netto 19,7 kWh umożliwiają one zasięg na silniku elektrycznym wynoszący ok. 100 km. Dzięki temu nowy Passat może być używany na co dzień jak samochód elektryczny. Ważną rolę odgrywa tu również krótki czas ładowania, ponieważ akumulator może być ładowany prądem przemiennym o mocy 11 kW zamiast poprzednich 3,6 kW. Na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym Passat eHybrid może ładować się nawet z mocą 50 kW. Ponadto połączenie silnika elektrycznego i nowego, oszczędnego silnika benzynowego turbo (1.5 TSI evo2) zapewni całkowity zasięg na poziomie około 1000 km.