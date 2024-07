Jazda po alkoholu. Tyle osób decyduję się prowadzić auto po pijaku!

Najniebezpieczniejszy sezon w roku wystartował

Już pierwszego dnia wakacji aż 323 osoby zdecydowały się usiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Doszło do 527 wypadków, w których śmierć poniosło 46 osób, a 597 zostało rannych. Z roku na rok liczby nie maleją w znaczący sposób. W 2023 roku, w dzień inauguracji sezonu wakacyjnego na kierowanie autem w stanie nietrzeźwości zdecydowało się 365 osób. W ciągu pierwszych siedmiu dni letniej przerwy dokonano wtedy zatrzymań 2068 pijanych kierowców. W tym roku jest ich o 184 mniej. Na sytuację nie wpłynęła więc znacząco zmiana przepisów z 15 marca 2024 roku, która zakłada konfiskatę samochodu, gdy kierujący ma powyżej 0,75 mg/dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu lub 1,5 promila we krwi. Jeśli kierowca spowoduje wypadek i ma mniej niż 0,50 mg/dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu lub 1 promil we krwi, sąd może orzec o odebraniu pojazdu. Przekroczenie tych wartości powoduje obowiązkową konfiskatę pojazdu. Pozostałe konsekwencje jazdy pod wpływem to kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.