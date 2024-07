Lexus. Które modele w Polsce są najpopularniejsze? Możesz być w szoku!

W samym tylko czerwcu zarejestrowano 1500 Lexusów – to najlepszy miesiąc dla marki od początku obecności na naszym rynku. 451 z tych aut odebrali z salonów klienci indywidualni – to wzrost aż o 81% w porównaniu z czerwcem 2023 roku. Wśród osób prywatnych Lexus był w czerwcu drugą najchętniej wybieraną marką.

Lexus jest szczególnie ceniony przez klientów indywidualnych. W tej części rynku w 2024 roku zajmuje trzecie miejsce z udziałem wynoszącym 17,7%. Osoby prywatne zarejestrowały od stycznia 1965 Lexusów, co jest wynikiem lepszym o 18% względem pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku.

86% Toyot sprzedanych w Polsce w pierwszym półroczu 2024 roku miało napęd hybrydowy. Klienci kupili od stycznia do czerwca 35 719 aut hybrydowych, czyli o 8000 aut więcej (+29%) niż w tym samym…

NX jest bestsellerem marki w Polsce oraz jednym z najczęściej wybieranych samochodów premium w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku. Do końca czerwca zarejestrowano 2663 auta, co jest czwartym wynikiem wśród wszystkich modeli premium. W bardzo konkurencyjnym segmencie D-SUV Premium samochód ten zajmuje trzecią lokatę z udziałem wynoszącym 15,4%. W czerwcu na drogi wyjechało 616 SUV-ów z klasyczną hybrydą oraz hybrydą plug-in.

Sukces na polskim rynku odniósł model LBX. Pierwsze sztuki miejskiego crossovera zaczęły docierać do Polski w marcu i przez niespełna cztery miesiące zarejestrowano na naszym rynku już 946 egzemplarzy tego auta. To najlepszy wynik w segmencie B-SUV Premium, na którym konkurencyjne auta były dostępne przez pełne sześć miesięcy. W samym tylko czerwcu zarejestrowano 412 LBX-ów, czyli więcej niż pozostałe modele z tego segmentu razem wzięte. Najmniejszy crossover w gamie Lexusa przekonuje do siebie nowoczesną i oszczędną hybrydą, najwyższą jakością wykonania oraz niesamowitymi możliwościami personalizacji swojego egzemplarza.

W segmencie E Premium 11% udziału ma model ES. Od początku roku zarejestrowano już 624 egzemplarze tej hybrydowej limuzyny, z czego w czerwcu było to 130 aut.