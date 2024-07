Geolokalizacja. Bolt wybiera TomTom Traffic do wsparcia przewozów i dostaw jedzenia na całym świecie

Bolt działa w ponad 500 miastach w Europie i Afryce, obsługując ponad 150 milionów klientów na całym świecie. W wysoce konkurencyjnej branży firma dąży do zapewnienia najwyższego poziomu zadowolenia kierowców, kurierów i klientów, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną. Aby to osiągnąć, Bolt polega na narzędziach do optymalizacji tras. Zapewniają one kierowcom i kurierom korzystającym z platformy dokładną znajomość lokalizacji swoich klientów i dotarcie do nich na czas.