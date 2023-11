Lexus. Sprawdź ile trzeba teraz zapłacić za świetnie wyposażony model UX

W oparciu o najczęściej wybierane przez klientów parametry Lexus przygotował ofertę specjalną dla ostatnich egzemplarzy UX-a z benzynowym silnikiem 2.0 o mocy 173 KM w dobrze wyposażonej wersji Business z pakietem Techno z 2023 roku produkcji. Samochód w tej wersji kosztuje teraz 990 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE dla przedsiębiorców. Umowa zawierana jest na dwa lata, obowiązuje opłata wstępna w wysokości 10%, a roczny limit przebiegu wynosi 15 tys. km. Co ważne, samochody dostępne są z krótkim terminem realizacji zamówienia.

Lexus UX to jeden z najpopularniejszych crossoverów w Polsce. Różnorodna gama napędów, doskonałe właściwości jezdne, elegancki design, a także bogate wyposażenie oraz atrakcyjne i różnorodne możliwości finansowania auta sprawiają, że ten model od lat utrzymuje się w czołówce bardzo konkurencyjnego segmentu C-SUV Premium. W 2023 roku do końca października zarejestrowano już 1841 sztuk tego crossovera.

UX w wersji Business z pakietem Techno ma bogate wyposażenie standardowe, w skład którego wchodzą ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym oraz dwustrefowa klimatyzacja. Auto ma też 18-calowe felgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania z ICS, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Dodatkowo wersja Business z pakietem Techno wyposażona jest w system monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).

Atutem auta jest także niezawodny wolnossący 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 173 KM i 204 Nm momentu obrotowego. To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-procentową sprawność cieplną, co jest szczególnie dobrym wynikiem. Samochód z tym napędem zużywa średnio od 6,6 l/100 km.