Lexus RZ Outdoor Concept. Dla miłośników wypraw

RZ Outdoor Concept ma dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 313 KM, która przenoszona jest na wszystkie koła przy pomocy nowego, inteligentnego napędu DIRECT4. W związku z terenowymi modyfikacjami, w porównaniu do standardowego modelu, długość auta wzrosła o 25 mm (4830 mm), a wysokość o 20 mm (1655 mm). Szerokość pozostała taka sama (1895 mm).

Auto wyposażono w 18-calowe felgi z oponami AT w rozmiarze 265/60R18, które umożliwiają poruszanie się po nieutwardzonych drogach. Auto ma zmieniony przedni zderzak wraz z osłoną, a także oświetlenie, które ułatwia poruszanie się po zmroku – jedną listwę LED zamontowano na dachu, drugą na środku przedniego zderzaka, a cały zestaw uzupełniają dwa reflektory marki KC umiejscowione w rogach zderzaka. Z tyłu zmieniono zderzak oraz dodano hak holowniczy, który pozwala na zamontowanie bagażnika rowerowego.

Lexus RZ Outdoor Concept ma dwukolorowe malowanie nadwozia, w którym lakier Regolith, znany z innych aut z linii Outdoor Concept, połączono z odcieniem Piano Black. Klamki oraz błotniki pomalowano na kolor czarnego matu, a dodatkowe chlapacze są pomarańczowe. Listwy okienne wykonano ze stali nierdzewnej i pomalowano na czarno.

Lexus RZ Outdoor Concept to już drugi prototypowy model w oparciu o elektrycznego RZ-a. Wcześniej na salonie w Tokio Lexus zaprezentował odmianę RZ Sport Concept, w której moc zwiększono do 408 KM, obniżono i stuningowano zawieszenie, a we wnętrzu zamontowano sportowe fotele.