Lexus podsumowuje półrocze. Ten model to hit sprzedaży!

Największym rynkiem zbytu Lexusa jest Ameryka Północna. Od stycznia do czerwca tego roku sprzedano w tej części świata 167 606 aut marki, co jest o 16% lepszym wynikiem niż w roku ubiegłym. Na drugim miejscu plasuje się Azja (bez Japonii), gdzie sprzedano 98 024 Lexusów (-5,7%). W samej Japonii na drogi wyjechało 51 249 aut Lexusa. To najlepszy wynik w historii sprzedaży marki w swojej ojczyźnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost sprzedaży w Japonii wyniósł aż 140%. W Europie sprzedano o 43 procent więcej Lexusów (34 020 aut).

Lexus prezentując w 2004 roku hybrydową odmianę modelu RX rozpoczął elektryfikację segmentu premium. W pierwszym półroczu 2023 roku marka sprzedała na świecie 180 890 aut z klasycznymi napędami hybrydowymi, hybrydami plug-in oraz auta elektryczne na baterie. Auta z takimi napędami stanowią już 47% globalnej sprzedaży marki. To wzrost o 71% w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku.