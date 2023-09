Lexus. Marka sprzedała w Polsce już ponad 50 tysięcy aut

„Lexus od lat jest wyborem dla osób szukających aut premium spoza niemieckich marek. Gwarantuje unikalny styl, doskonałą jakość wnętrza oraz technologię hybrydową dla każdego modelu. I to właśnie napędy zelektryfikowane (hybrydy, hybrydy plug-in oraz wkraczające bateryjne auta elektryczne) stanowią o sile Lexusa. Dzięki hybrydom Lexusy mają mocne osiągi, zachowując umiarkowane zużycie paliwa. Do tego są wybitnie niezawodne. A to w połączeniu z wysoko ocenianą siecią salonów i serwisów Lexusa powoduje, że także auta używane są bardzo poszukiwane na rynku i długo utrzymują wysoką wartość. Lexus nigdy nie będzie aspirował do pozycji numer jeden w liczbie sprzedanych aut, ale zdecydowanie chce być takim liderem w obszarze obsługi salonowo-serwisowej i zawsze oferować samochody w najwyższej możliwej jakości wykonania. Bo Lexusy to auta na lata, a nawet dekady” – mówi Robert Mularczyk, PR Senior Manager, Toyota & Lexus Central Europe.