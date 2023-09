Lexus LBX. Model w ofercie specjalnej

Lexus LBX wyróżnia się nie tylko lakierami i wersjami, ale też stylistyką. Projektanci połączyli miejski charakter auta z walorami rasowego crossovera. Auto zostało stworzone z myślą o europejskich klientach, a styliści mogli na nowo podejść do fundamentów koncepcji Next Chapter, która zdefiniowała nowe generacje modeli NX, RX oraz RZ. W aucie nie brakuje też wpływu japońskiej kultury.

Lexus LBX. Przód jakiego nie ma żaden inny Lexus

Najbardziej wyrazistym elementem nowego crossovera jest jego przód z „przełamanym” grillem. Atrapa chłodnicy w Lexusie LBX ma pojedynczy, trapezoidalny kształt i została umieszczona pod wąskim otworem łączącym reflektory poniżej krawędzią maski. Grill bez obramowania nadaje dynamiczny kształt całej przedniej części nadwozia, a auto sprawia wrażenie dobrze trzymającego się drogi. Ten element został też zaprojektowany pod kątem jak najlepszych właściwości aerodynamicznych i ułatwia przepływ powietrza wokół auta. Nowy kształt przednich reflektorów jest kolejnym znakiem rozpoznawczym LBX-a. Kierunkowskazy i światła do jazdy dziennej obsługiwane są przez ten sam moduł, a charakterystyczny motyw litery „L” został odwrócony i skierowany na zewnątrz.

Mimo kompaktowych rozmiarów, kształt nadwozia LBX-a podkreśla jego przynależność do aut segmentu SUV. By samochód miał sportowy profil, wydłużono maskę i przesunięto słupki A. Poszerzone błotniki mają mocny wygląd, a duże, 18-calowe koła dają poczucie niskiego położenia środka ciężkości. Krótkie zwisy i odważne zwężenie obszaru wokół tylnych drzwi nadają autu zwinności. Z tyłu LBX też prezentuje mocny charakter. Zagłębienie na tablicę rejestracyjną jest w zderzaku, a na drzwiach bagażnika znajduje się charakterystyczny dla nowych modeli marki napis LEXUS. Auto ma też wyrazistą listwę świetlną nawiązującą do litery „L” z kierunkowskazami i światłami cofania o bardzo stonowanym wyglądzie.