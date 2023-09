Kia EV9. Luksusowym Samochodem Roku 2024 w Niemczech

„EV9, jako nowy okręt flagowy marki Kia, odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu naszej marki w wiodącego dostawcę samochodów elektrycznych. Dzięki niezwykle funkcjonalnemu i przestronnemu wnętrzu, efektownemu designowi i technologii ultraszybkiego ładowania, EV9 wyznacza nowe standardy w segmencie SUV-ów” – mówi Won-Jeong Jeong, prezes Kia w Europie. „Jesteśmy bardzo dumni, że EV9 otrzymało tytuł „Luksusowego Samochodu Roku w Niemczech” jeszcze przed wprowadzeniem go na rynek. To mocny sygnał, że marka Kia i jej strategia dotycząca elektromobilności są doceniane przez ekspertów motoryzacyjnych”.

Kia EV9 to drugi model samochodu elektrycznego nowej generacji, który podąża śladami wielokrotnie nagradzanego EV6 – zdobywcy tytułu europejskiego Samochodu Roku 2022. EV9 będzie można zamawiać w Polsce już pod koniec września, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów jeszcze w tym roku.

EV9 to jak dotąd największy model marki Kia oferowany w Europie. Podobnie jak EV6, także EV9 zostało skonstruowane na platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform) i obsługuje technologię ultraszybkiego ładowania prądem o napięciu 800 V. Zapewnia ona jedną z najlepszych prędkości ładowania, oferowanych przez samochody elektryczne. W idealnych warunkach akumulator, który może zmagazynować 99,8 kWh energii, po zaledwie 15 minutach ładowania zapewnia zasięg do 239 km.

Elektryczny SUV jest dostępny, do wyboru, z napędem na tylne koła i silnikiem o mocy 150 kW, i zapewnia zasięg do 541 km według WLTP lub z napędem na cztery koła. Wówczas Kia EV9 jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 141 kW każdy i oferuje zasięg 497 km (wg WLTP). Wersja AWD jest również dostępna w sportowej odmianie GT-Line, która od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,3 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 200 km/h.

EV9 oferuje także wysoki komfort podczas przerw w podróży. Na przykład, wersja GT-Line jest standardowo wyposażona w elektrycznie regulowane fotele relaksacyjne w pierwszym rzędzie. Podczas postoju np. na ładowanie można je ustawić w wygodnej pozycji półleżącej. EV9 jest dostępne w wersji siedmio- lub sześciomiejscowej z dwoma wygodnymi fotelami w drugim rzędzie. Do wyboru są fotele relaksacyjne, takie jak te w pierwszym rzędzie lub fotele obrotowe, które można obrócić o 90 stopni w stronę otwartych drzwi lub o 180 stopni w stronę pasażerów trzeciego rzędu.