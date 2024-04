Jak pozbyć się pyłu z karoserii? Nadciąga kolejna fala pyłu znad Sahary

Już od najbliższego piątku do Polski będzie napływać kolejna fala powietrza z północnej Afryki, a wraz z nią wyraźnie widoczny pył piaskowy. Zdaniem synoptyków IMGW, największe stężenie saharyjskiego pyłu wystąpi w niedzielę. Eksperci AAA AUTO zwracają uwagę, że nieumiejętne usunięcie pyłu z karoserii samochodu może spowodować uszkodzenie lakieru, a w konsekwencji uzyskanie niższej ceny przy sprzedaży auta.

Niemal co roku chmura pyłu wypełniona piaskiem z Sahary nadciąga nad Polskę, pozostawiając samochody pokryte cienką warstwą pyłu piaskowego. Pył wędrujący znad Sahary związany jest z burzami piaskowymi, które występują nad pustynią. Jest on transportowany przez wiatry w różne części Europy. Gdy do Polski dociera powietrze zwrotnikowe, wraz z nim najczęściej pojawia się pył, znany również jako „krwawy deszcz” ze względu na swoje czerwone zabarwienie.