Hundai Ioniq 5 N. Do 100 km/h w niewiele ponad 3 sekundy

Auto zbudowano na platformie E-GMP. Model N dodatkowo wyróżnia się od standardowego IONIQ 5 zmianą proporcji. Jest ogólnie o 20 mm niższy, o 50 mm szerszy, aby pomieścić szersze opony, i o 80 mm dłuższy dzięki bardziej widocznemu dyfuzorowi.

Silniki elektryczne rozpędzają się do 21 000 obr./min, zapewniając moc 478 kW/650 KM w trybie N Grin Boost. To zasługa dwustopniowego falownika o zwiększonej efektywności energetycznej, który zapewnia większą moc wyjściową z nowego akumulatora o pojemności 84 kWh. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 3,4 s (w trybie Boost). Dokładny zasięg nie został podany.