Hak holowniczy. Czy wiesz jak o niego dbać jesienią?

Wszystkie współczesne samochody, które mają zamontowany hak, mogą być wyposażone w odpinaną kulę haka holowniczego. Spora grupa kierowców decyduje się zostawić kulę przymocowaną niemal na stałe do pojazdu. W ten sposób jest ona narażona na oddziaływanie czynników atmosferycznych, które jesienią są szczególnie niebezpieczne dla powłoki haka i jego elektryki.

W związku z tym, gdy hak jest wyposażony w kulę wypinaną, zaleca się ją odpinać, jeśli hak nie jest eksploatowany. Jest to istotna czynność również podczas mycia pojazdu. Przed przystąpieniem do pielęgnacji nadwozia kula wypinana powinna zostać odpięta, a gniazdo zabezpieczone zaślepką.