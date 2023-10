Dywaniki, pokrowce i inne dodatki. Tak można spersonalizować wnętrze pojazdu

Samochód jak drugi dom? Wielu z nas zgodziłoby się z tym stwierdzeniem. Prawie 70% Polaków jeździ samochodem codziennie, a ponad połowa każdego dnia spędza za kierownicą od 15 do 60 minut. W przypadku podróży czy nawet porannego stania w korku w drodze do pracy czas ten znacznie się wydłuża. Dlatego też warto zadbać o jego wyposażenie, tak aby jazda nie była tylko rutynowym obowiązkiem, ale również przyjemnością. Odpowiednio dobrane akcesoria wpływają zarówno na aspekt wizualny, jak i podnoszą bezpieczeństwo podróżowania, sprawiając, że w samochodzie może być równie komfortowo jak w domu.

Usiądź wygodnie

– Wysokiej jakości pokrowce ułatwiają utrzymanie czystości wewnątrz pojazdu, a ze względu na dostępność w wielu kolorach, wzorach i materiałach, stanowią świetny sposób na odmienienie wnętrza auta i jego personalizację bez konieczności wymiany tapicerki. Do wyboru jest wiele nowoczesnych materiałów wykończeniowych imitujących zamsz lub skórę. Posiadają one wysoką odporność na ścieranie, odkształcenia mechaniczne czy działanie promieni słonecznych. W przypadku osób spędzających w trasie długie godziny, warto rozważyć pokrowce profilowane. Ich ergonomiczny kształt wspiera kręgosłup w odcinku lędźwiowym, pomagając neutralizować ból pleców – podpowiada Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum.

Odmień swój kokpit

Wygląd kokpitu znacząco może odmienić tuning tarczy zegarów, które są najbardziej rzucającymi się w oczy elementami. Dodanie aluminiowych czy chromowanych ramek to świetny pomysł na personalizację wnętrza i zmianę jego charakteru. W przypadku liczników można pokusić się o zmianę koloru podświetlenia czy wskazówek, co pozwala na jeszcze bardziej indywidualne dostosowanie stylistyki do naszego gustu. I choć do odważnych świat należy, lepiej jednak powierzyć to zadanie specjalistom, aby uniknąć rozczarowania i nie do końca zadowalającego efektu.